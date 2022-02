Após acidente de jet ski, influenciadora acorda de coma devendo mais de 448 mil reais

16/02/2022 | 12:10



A influencer russa Polina Strelets recuperou a consciência após quase um mês de coma no hospital da ilha de Bali, na Indonésia. No dia 20 de janeiro, ela havia sido internada às pressas após sofrer um acidente de jet ski enquanto aproveitava as férias no país - com ferimentos nas duas pernas, base da coluna e inchaço no cérebro. Segundo informações do jornal britânico Daily Star, a jovem de 24 anos de idade já acordou, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos e apenas possui forças para movimentar a cabeça, os dedos da mão e esboçar um leve sorriso.

Agora, a família da influenciadora está tentando trazê-la de volta à Rússia para dar continuidade aos tratamentos. No entanto, por conta da grave condição cerebral, um voo de ambulância aérea em baixa altitude chega a custar mais de um milhão de reais. Nas redes sociais, os familiares deram início a uma campanha de financiamento coletivo para angariar fundos e arcar com as despesas médicas, que somam mais de 448 mil reais. E detalhe: os seguidores de Strelets já conseguiram arrecadar cerca de 857 mil reais.

Contudo, apesar do sucesso da iniciativa, os parentes ainda estão com um enorme prejuízo. Os custos de internação no hospital russo pretendido correspondem a nove mil e oitocentos reais reais por dia. Eita!