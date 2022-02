O programa Moeda Pet acontecerá este sábado no Parque Central

Carolina Helena

Especial para o Diário



16/02/2022 | 11:48



Este sábado, 19 de fevereiro, a Prefeitura de Santo André realizará mais uma edição do Moeda Pet, um ação do Fundo Social de Solidariedade com apoio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, que conta com a parceria da farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos e do Dr. Vet Hospital Veterinário. O programa também tem o apoio do Departamento de Vigilância à Saúde, do Banco de Rações e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

A iniciativa troca um quilo de garrafa PET por um quilo de ração para cães ou gatos, a ação será por Drive-Thru, no Parque José Cicote – Central, que fica na rua José Bonifácio, na Vila Assunção. Para que aconteça a troca todas as garrafas devem estar limpas e secas, cada 36 garrafas de 600ml, 26 de 1 litro ou 20 de 2 litros equivalem a um quilo de garrafas que podem ser trocas por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos por CPF presencial de ração para casa ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas.

As garrafas recicláveis são enviadas para o Aterro Municipal de Santo André e vendidas, e com o lucro as famílias cooperadas são beneficiadas. O programa visa incentivar a reciclagem, gerar renda, ajudar o ambiente e auxiliar ONGs de animais.