Whindersson Nunes lamenta saudade do filho: Me dói tanto

16/02/2022 | 09:11



Whindersson Nunes usou as redes sociais na última terça-feira, dia 15, para abrir seu coração sobre a morte do filho João Miguel - fruto do relacionamento com Maria Lina Deggan.

O humorista desabafou sobre a saudade que sente e revelou que é duro ver crianças com a idade que o filho teria hoje.

Vejo gente que teve filho na mesma época que eu tão feliz, os nenéns tudo crescido, tão bonito, não sinto inveja graças a Deus, mas eu sinto uma saudade do meu filho tão grande que me dói tanto.

Whindersson também comentou sobre a dificuldade que tem tido para escrever seus shows de comédia, que antes eram basicamente relacionados à sua vida. Segundo o humorista, está difícil achar coisas engraçadas nos seus dias.

Preciso descansar. [...] Preciso parar porque eu faço meu show com muito carinho, eu me dedico muito, e não é fácil fazer uma coisa bem gostosinha de ver por mais de uma hora e achar pouco, é um processo onde conto minha vida, lembro de tudo, hoje eu olho pra trás e não vejo mais tantas histórias engraçadas.