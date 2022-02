Ballet Stagium celebra 50 anos de existência com o espetáculo “Memória e Fluorescência”

Da Redação



16/02/2022 | 09:01



Em celebração aos 50 anos de sua história, o Ballet Stagium apresenta o espetáculo “Memória e Fluorescência”, no teatro do Sesc Santo André. A montagem, que junta duas peças no mesmo programa, articula o passado e presente da trajetória da Companhia, não como arquivo, mas como fonte viva de sua existência e resistência. As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de fevereiro, sexta-feira, às 21h e sábado, às 20h.



Memória e Fluorescência



Trazer a Memória de um processo significa entrar em contato com a natureza do tempo, num trânsito constante entre a experiência vivida e as percepções que se criam em torno dela. Apresentar instantes da memória do Ballet Stagium, neste momento, implica em encontrar possibilidades que tornem este processo coletivamente consciente.



Fluorescência tem como matéria substancial o nosso tempo/espaço presente. O colapso que vivenciamos é a demonstração evidente do fato de que o imprevisto sempre muda as perspectivas do inevitável. A palavra fluorescência advém do vocabulário da física, sendo a propriedade que certos corpos possuem de emitir luz quando expostos a radiações. “Fluorescência” propõe um diálogo entre vários pontos de vista, escapando assim do juízo e da ilusão de qualquer tipo de “verdade última”, unificadora ou absoluta.



Na grande ciranda do espetáculo, os passos e contra/tempos de Maria Bethânia, Luckas Foss, João Apolinário, John Cage e Oswaldo Mendes revolvem e redesenham o presente, pois é nele que repousa exclusivamente a nossa existência, nos comprometendo a uma viva experiência de Liberdade.



A junção do passado com o presente evidencia que ainda há muito futuro. Os espetáculos “Memória” e “Fluorescência”, sozinhos, carregam muitos sentidos, mas juntos eles ressignificam toda a trajetória desta companhia de dança, reconhecida nacionalmente por seu projeto de engajamento político.

Protocolos

- Para adentrar as unidades do Sesc, no estado de São Paulo, é necessário apresentar comprovação da vacina contra a Covid-19, junto com um documento com foto.

-?Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as dua doses ou dose única da vacina.

- Crianças de 05 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando uma dose (conforme calendário do município).

O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Mais informações em: www.sescsp.org.br/voltagradual. O uso de máscaras cobrindo nariz e boca é obrigatório durante o tempo de permanência nos espaços.



SERVIÇO



ESPETÁCULO DE DANÇA – SESC SANTO ANDRÉ



Ballet Stagium – Memória e Fluorescência

Dias: 18 e 19 de fevereiro, sexta às 21h e sábado às 20h

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 68 minutos



Venda de ingressos



Online: a partir das 14h de 15/02, no?Portal Sesc SP.??

Presencial: a partir das 17h de 16/02, nas bilheterias da Rede?Sesc SP.??

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.?



Valores



R$ 40,00 (inteira) para o público geral e R$ 20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.



Estacionamento



R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral



Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200