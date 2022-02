Luiz Zacarias participa da inauguração do Sicoob

Da Redação



16/02/2022 | 08:03



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) participou ontem à noite da inauguração da nova sede do Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) no município. em Santo André. Fundado em 1997, é o maior do País, com mais de 6 milhões de cooperados e cerca de 3.830 pontos de atendimento, distribuídos em todo o território nacional.

Ao lado do presidente da instituição, Antônio Fernandes Ventura, e de Tamara Kamide, gerente da unidade em Santo André. Luiz Zacatrias comentou sobre a importância da instalação para o municípiio, que continua atraindo investimentos em momento ainda muito delicado para o País, que ainda enfrenta dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

"No cenário atual do País, os bancos estão fechando e sabemos que não está fácil. Gostaríamos de agradecer ao Sicoob pela confiança e pelo esforço de abrir a agência aqui na região central da nossa cidade. Para nós, é muito importante ter instituição desse porte e credibilidade.

O Siccob é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária e adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros.