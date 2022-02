Bondinho Pão de Açúcar terá bar temporário e descontos até o fim do mês

Redação

Do Rota de Férias



16/02/2022 | 12:55



Até o final de fevereiro, o famoso parque do Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro (RJ), vai receber a primeira edição do Aperol Spritz Sunset Bar, uma versão pop-up de bar da conhecida bebida internacional. Além disso, haverá descontos exclusivos em todos os ingressos para acessar o ponto turístico.

Bondinho Pão de Açúcar terá bar temporário

O bar, ambientado em um bonde histórico da segunda geração de 1972, oferecerá descontos em combos. A iniciativa ficará aberta até o dia 23 de fevereiro e também contará com opções de petiscos e cervejas artesanais.

Além disso, para o verão, o Bondinho Pão de Açúcar oferecerá 5% de desconto em todos os tipos de ingressos, desde o tradicional ao Carioca Maravilha, em todas as compras realizadas por meio do site oficial do parque com o cupom VERAO5. A promoção é válida até 28 de fevereiro.

Outra iniciativa do parque especialmente para o verão é uma cenografia especial de praia. A ação busca proporcionar aos visitantes interação e mais diversão no Morro da Urca. Entre os objetos temáticos estão cadeira de praia, prancha e cenografia que vão possibilitar curtir e enviar as fotos para familiares com a temática de verão.

