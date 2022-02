Bárbara é a quarta eliminada pelo público no BBB22!

16/02/2022 | 01:10



Nesta terça-feira, dia 15, rolou mais uma eliminação no BBB22.

O dia dos brothers já começou conturbado após o anúncio da desclassificação de Maria. A sister foi eliminada por conta de uma atitude que teve com a Natália durante o jogo da discórdia, que foi considerada agressão.

No ao vivo, Tadeu Schmidt tranquilizou os participantes, dizendo que Maria está bem.

Depois, foi bola para frente porque mais um participante ainda precisava se despedir da casa mais vigiada do Brasil, desta vez, devido ao paredão e ao que o público decidiu.

O anúncio foi feito sem muita enrolação. Com 86,02% dos votos, Bárbara foi a eliminada da semana. A sister demonstrou tranquilidade com a notícia, enquanto Laís, Eslovênia e Jade Picon caíram no choro, surpreendidas.

Bárbara ainda disse aos colegas que quando estivesse aqui fora, iria conversar com a Maria.

Com isso, Arthur Aguiar e Natália seguem no jogo, e celebraram muito a conquista.

E aí, curtiu o resultado?