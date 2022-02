Traves salvam Santo André do pior contra o Novorizontino

Dérek Bittencourt



15/02/2022 | 22:44



Se nas três últimas partidas o Santo André viu cinco pontos escaparem nos acréscimos das partidas, na noite desta terça-feira, 15, as traves salvaram o Ramalhão do pior no último lance. Traves, sim, no plural. Isso porque na última investida do Novorizontino, a equipe do Interior acertou os dois postes de Jefferson Paulino e a partida, confronto direto entre os últimos colocados do Paulistão, terminou em 0 a 0. Pelas circunstâncias, menos mal para o time andreense. Isso porque Lucas Lourenço foi expulso aos oito minutos do primeiro tempo e o restante do duelo os ramalhinos atuaram com um a menos. Com muita dedicação e entrega, conseguiram garantir um ponto, que levou a equipe aos sete, subindo uma posição na classificação geral (14º). Já o representante de Novo Horizonte tem dois, em último lugar.

O Santo André poderia ter praticamente tirado de combate um adversário direto na luta contra a degola, em caso de vitória. Os planos foram prejudicados com o cartão vermelho infantilmente recebido por Lucas Lourenço (após revisão do VAR), que pisou no tornozelo de Léo Tocantins. Ainda assim, o Ramalhão foi valente e criou as três melhores chances do primeiro tempo, em chute cruzado de Thallyson e em duas tentativas de Lucas Tocantins. Em todas, porém, o goleiro Giovanni foi perfeito e salvou o Novorizontino.

A partir dos 30 minutos da etapa inicial, o time visitante assumiu o controle das ações, situação que se manteve no segundo tempo. Os andreenses voltaram dispostos a segurar o resultado, mas a equipe do Interior necessitavam desesperadamente da vitória. E a todo momento buscaram o ataque, levando perigo e exigindo defesas de Jefferson Paulino. Até que, aos 49, quando o goleiro não conseguiu impedir, a trave direita salvou após chute de Anderson Rosa. O lance seguiu e Danielzinho tentou de cabeça, acertando o poste esquerdo, para alívio andreense.

"Primeiramente é parabenizar toda a equipe pela entrega, porque jogar mais de 80 minutos com um a menos é muito difícil. E mesmo com o desgaste do jogo contra a Ferroviária (sábado), pouco tempo de descanso. Fizemos uma boa partida, no primeiro tempo criamos mais oportunidades que eles. É entrega a todo momento para buscar as vitórias", disse o volante Serginho ao Premiere - o jogador foi eleito o melhor em campo.