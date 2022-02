Brasil tem 78,99% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid

15/02/2022 | 20:43



A taxa de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 15, a 78,99% da população total. Já a porcentagem de imunizados com as duas doses ou com a dose única da Janssen passou para 71,13%, após uma correção de dados por parte dos Estados. Os dados sobre o avanço da vacinação no Brasil foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de 26 Estados e o Distrito Federal.

Em 24 horas, foram aplicadas 767 mil doses das vacinas. Destas, 726.548 foram doses de reforço. Podem tomar o reforço pessoas que completaram quatro meses desde que tomaram a segunda dose. Não há informações sobre quantas pessoas já poderiam tomar a dose de reforço e ainda não buscaram os postos.

Além disso, houve correção de dados de doses aplicadas nos Estados do Amazonas, Ceará e Rondônia. Os Estados de Santa Catarina e Roraima não atualizaram as estatísticas de vacinação nesta terça.

No Amazonas, houve uma queda de 285 mil aplicações registradas como segunda doses. Segundo o governo estadual, tratou-se de uma correção feita no painel de vacinação. Em Rondônia, o Estado passou a somar os dados de segunda dose e dose única de vacinas depois que o vacinômetro parou de funcionar. Os dados foram corrigidos com o registro de 35.750 doses a menos, que estavam contadas duas vezes.

Já no Ceará, o número de doses únicas e de segunda dose apareceu menor pelo segundo dia consecutivo. Segundo a Secretaria da Saúde, a diferença foi causada por revisão dos dados de 20 municípios.

Segundo o levantamento, 30,20% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que significa que foram vacinadas 6,2 milhões de crianças em todo o País. Para este público, a vacinação começou mais tarde, mas dados compilados pelo Estadão evidenciam que a imunização infantil avança em ritmo lento.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 79,96% da população já recebeu as duas doses do imunizante ou a dose única da Janssen. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde apenas 44,38% da população recebeu as duas doses da vacina.