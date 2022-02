Recuperado de lesão, Ângelo deve reforçar o ataque do Santos diante do Mirassol

15/02/2022 | 20:33



Ângelo deve retornar ao time do Santos, nesta quinta-feira, às 19 horas, diante do Mirassol, no campo do adversário, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

O atacante se machucou no empate, por 1 a 1, diante do São Bernardo, na Vila Belmiro, ficou de fora no último fim de semana, na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, mais uma vez em casa, mas viajou, nesta terça-feira, para São José do Rio Preto, onde a equipe treina nesta quarta.

O técnico Fábio Carille vai definir a escalação da equipe após o último treino. O Santos é o segundo colocado do Grupo D, com nove pontos, um a menos que o líder Red Bull Bragantino. Ponte Preta e Santo André, ambos com sete pontos, completam a chave.

Uma formação mais provável para entrar campo em Mirassol: João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.