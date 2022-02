TCU forma maioria para aprovar privatização da Eletrobras nos moldes do governo

15/02/2022 | 18:05



O Tribunal de Contas da União (TCU) formou maioria de quatro votos a um para aprovar a primeira etapa da privatização da Eletrobras nos moldes desejados pelo governo. O decano da Corte, Walton Alencar Rodrigues, acompanhou o voto do relator, ministro Aroldo Cedraz.

Apesar de o Tribunal ser composto por nove ministros, somente sete estão aptos a votar no julgamento ocorrido nesta terça-feira, 15. Os demais votos pela aprovação da venda da estatal foram dos ministros Benjamin Zymler e Raimundo Carreiro.

De acordo com o decano do TCU, a privatização da Eletrobras é uma das mais importantes que já foram submetidas à Corte de Contas e é fundamental para a empresa seguir com suas atividades.

Para ele, ainda não é possível fazer cálculos sobre uma possível atuação futura da Eletrobras no mercado de potência, ao contrário do que foi sugerido pelo ministro Vital do Rêgo, que proferiu um voto duro contra a venda da Estatal.