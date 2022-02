CCZ Diadema participa de diligência em canil clandestino

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/02/2022 | 16:56



O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema foi solicitado para dar suporte veterinário em diligência da Delegacia de Meio Ambiente (Dicma) a um canil clandestino, no Jardim Ruyce. A médica veterinária e coordenadora do CCZ, Nanci do Carmo, e dois agentes de controle de zoonoses do serviço acompanharam a ação.

“Foi feito o parecer técnico sobre os 24 cachorros, entre adultos e filhotes, que estavam no local. Duas cadelas precisaram de atendimento veterinário urgente. O lugar era inóspito, completamente insalubre, sem alimentação, com animais desnutridos, tanto adultos quanto filhotes. Os filhotes também muito assustados”, relatou Nanci. A ação aconteceu na última quinta-feira (10/02).

Participou também da ação a ONG Focinhos Carentes que abrigou a maioria dos animais resgatados. O CCZ Diadema recebeu três cachorros da raça chow chow, sendo um macho e duas fêmeas. Uma delas está em fase final de gestação.

O homem que mantinha os animais no local foi autuado e preso. As investigações seguem coordenadas pela Dicma de Diadema.

Atuação

Em casos de ações em canis clandestinos, o CCZ é acionado para a verificação do local e dos animais, dando parecer técnico sobre as condições, indicando se há ou não maus tratos. Além disso, a equipe operacional também é solicitada devida à experiência técnica para a contenção e manejo de animais em diversas situações. O veterinário então passa pela oitiva na delegacia para ser anexado à ocorrência e seu relato é analisado pelo juiz para desfecho do caso.

Posse responsável

A médica veterinária do CCZ, Nanci do Carmo, ressalta a importância de tomar alguns cuidados quando a pessoa decide ter um animal de estimação. “A recomendação sempre é a adoção, pois infelizmente o abandono é grande. Muitos animais estão nas ruas, abrigados em ONGs ou em lares temporários com protetores independentes, a espera de um novo lar. Porém, caso a opção seja a compra de um filhote, é fundamental que o interessado procure conhecer o canil de origem desses filhotes; se é registrado junto aos órgãos competentes; se os animais possuem registro de todo seu histórico de vacinas, nascimento e filiação; se há um médico veterinário como responsável técnico desse local; se é realizado um trabalho sério e responsável; pesquisar sobre o local na internet e pedir para ver as instalações dos pais dos filhotes, para tentar evitar canis clandestinos e que não tratam os animais com as mínimas condições sanitárias e de saúde e bem estar. Isso é importante, pois, muitas vezes, os que ficam visíveis à venda, não refletem a realidade vivida pelos progenitores das ninhadas, podendo estar escondendo um crime de maus tratos aos animais”, afirma.

Quem deseja adotar um cão ou gato pode ir até o CCZ para conhecer pessoalmente os animais disponíveis. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O site “Adote Amor” também é uma opção para conhecer o pet antes de se dirigir ao serviço. A feira virtual az parte das políticas públicas da Prefeitura de Diadema em prol do bem-estar e proteção animal e é resultado do trabalho conjunto das Secretarias Municipais da Saúde, por meio do CCZ, e do Meio Ambiente, além do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CONPBEA).

Serviço:

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema

Local: Rua Ipoá, 131 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

E-mail: adoteamor@diadema.sp.gov.br

Site: http://adoteamor.diadema.sp.gov.br/