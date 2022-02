Santo André entrega 1.500 cestas básicas para entidades assistenciais

Renan Soares



15/02/2022 | 16:38



O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Santo André realizou, na tarde desta nesta terça-feira (15), a entrega de 1.500 cestas básicas para entidades assistenciais. O evento, realizado no Banco de Alimentos, localizado no Craisa, contou com a presença da primeira-dama e presidente do FSS, Ana Carolina Barreto Serra e de representantes de 15 entidades beneficiadas. Os kits vão beneficiar cerca de 50 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade

na cidade.

“Muitas vezes uma pequena ajuda se transforma em um grande auxílio quando todo mundo pensa em ajudar quem mais precisa. Essa é a importância do Banco de Alimento e de a gente manter a solidariedade viva na sociedade durante todo o ano”, discursou a presidente.

Cada uma das 15 instituições recebeu 100 cestas básicas e 300 máscaras de proteção contra a Covid-19.

Distribuídas no formato drive-thru, cada organização recebeu as doações diretamente em seu automóvel, entre elas estavam presentes a Assembleia de Deus de Santo André, a Instituição Amélia Rodrigues, o Lar de Maria, o Instituto assistencial L.Pollone e a Cidade dos Meninos. Das 1.500 cestas distribuídas ontem, 1.400 foram doadas pelo governo federal e outras 100 foram montadas pelo FSS.