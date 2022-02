A formação pessoal deve estar acima da formação educacional

Rodermil Pizzo



15/02/2022 | 16:41



Muitas profissões já estiveram na moda. Recordo-me quando ser metalúrgico era de um valor imensurável. Quem tinha na família alguém nesta atividade o associava a ótimo rendimento e a empregabilidade garantida. Cursar o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) era o sonho de muitos jovens. Ser um metalúrgico gerava status, não pela atividade em si, que se desenvolvida em ambientes poluídos, e sim pelos salários e benefícios. A profissão era de tamanha importância que um presidente da República do Brasil saiu desta massa.

Há alguns anos o turismo entrou nesta lista de atividades que, pelo status, por não sujar as mãos, viajar, divertir-se e participar de luxo e ostentação, despertou o interesse de muitos.

Oriundos de outros segmentos, principalmente com a dispensa pelos bancos, cartões de crédito e instituições financeiras, esta mão de obra estava sendo absorvida pelo turismo. Digo mão de obra porque vale apenas pela mão e não pelo talento humano.

Por experiência pessoal, sabido é que estas áreas financeiras possuem no currículo a falta de carisma e um atendimento robótico. Estes profissionais contam com formação acadêmica qualificada, conhecimento de planilhas, tecnologia e números, mas, na contrapartida, são zero em relacionamento e simpatia.

A formação educacional por si só não agrega o valor necessário para desempenhar uma função e de nada adiantam os títulos se, na prática, não se sabe o que fazer ou como fazer.

Este universo do turismo é feito exclusivamente de credibilidade pessoal e, acima de tudo, de confiança dos clientes e dos fornecedores nos gestores e líderes.

Ninguém se importa se tem ou não Harvard. Todos querem fazer valer a confiança no profissional. No passado, denominávamos de fio do bigode. Vejam o caso dos freelancers, que até hoje atuam no turismo pela amizade com clientes, sem contratos, sem vínculos e contam com a confiança plena de seus clientes.

Não que a formação acadêmica, leitura e atualização sejam ineficientes, até porque, como docente que sou, seria um absurdo tal afirmativa, mas digo que de nada valem os discursos aprendidos em cursos custosos se não houver o amor, a dedicação e o gostar de pessoas pelo simples fato de gostar.

O seu olho pode estar no financeiro e no status, porem o seu olhar tem de estar no cliente e nos parceiros comerciais.

Como exemplo desta teoria, tivemos Guilherme Paulus e Valter Patriani. Sem idolatria às pessoas físicas, porque não preciso fazê-lo, foram clássicos de que a formação educacional não estava acima da excelência e do foco nas pessoas ao redor. Sem nenhuma formação acadêmica importante, fizeram fortuna e ganharam destaque no segmento.

Serviços são feitos prezando honestidade e competência. Todavia, turismo é um caso à parte. Precisa de honestidade, competência, dedicação, intuição e relacionamento.

Nunca se aprenderá em centenas de livros ou salas de aula o que se aprende em um dia de trabalho no balcão de uma agência de viagens, no guichê da companhia aérea ou na recepção de um hotel.

Rodermil Pizzo é jornalista, mestre em hospitalidade, doutorando em comunicação e colunista do Diário do Grande ABC, Band FM Brasil e Diário Mineiro.