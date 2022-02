Arthur Aguiar sobre expulsão de Maria no BBB22: Que ela aprenda com isso

15/02/2022 | 16:10



Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassifica do BBB22 após o episódio ocorrido no último Jogo da Discórdia do reality, em que ela acertou a cabeça de Natália com um balde. O episódio foi considerado como agressão e a ex-sister acabou sendo expulsa. Arthur Aguiar, que já teve seus desentendimentos com Maria comentou sobre a expulsão da participante do reality.

- É fod* falar isso, mas eu acredito muito nisso porque já passei por situações assim: que ela aprenda com isso. Que isso faça com que ela aprenda na dor.

Ele citou a própria experiência de ter sido muito julgado pelas diversas traições cometidas por ele, que foram expostas por sua atual mulher, Maíra Cardi.

- Porque é isso, eu já aprendi muito na minha vida com a dor, com as merdas que eu fiz. Que ela consiga, também, de alguma forma, aprender.

O brother chegou a passar por um momento delicado com Maria, também no Jogo da Discórdia, em que ela colocou uma placa na testa do ator de forma agressiva. A situação deu o que falar e muitas pessoas apontaram como agressão, mas nada ocorreu.

Maíra Cardi não deixou de comentar a expulsão de Maria, ela ressaltou a importância de aprender os erros e também de tratar a sister bem quando ela estiver de fato fora da casa do BBB22 - em um post no Instagram ela mostrou apoio à Maria independente do erro cometido por ela.

Maria acabou de sair por conta do episódio que machucou o coração do Brasil! Realmente era a atitude que precisava ser tomada pelo programa, porque nossos erros precisam servir de exemplos e aprendizados para seremos pessoa melhores e também para que os outros possam se reavaliar através da mesma situação!

Todos erramos, que o Brasil possa receber essa mulher incrível e cheia de qualidades de braços abertos, nada de massacre, nada de pedras, amor gera amor e ódio gera ódio! Não somos juízes para determinar pena para ninguém, mas ela com certeza já perdeu muito ao sair e já está em aprendizado e sofrendo o bastante, Agora é abraçar acolher e aplaudir a lindo caminho que ela terá aqui fora!

Passado é lugar de referência não de permanência! Acredito na sua transformação assim como todos nós também erramos e buscamos ser melhores #vaificartudobemmaria @eumaria força fica bem.