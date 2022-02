Príncipe Andrew faz acordo extrajudicial com suposta de vítima de abuso sexual

15/02/2022 | 16:10



Será que é o fim? O processo de agressão sexual contra o Príncipe Andrew teve início em agosto de 2021 e já passou por diversos desenvolvimentos. Nesta terça-feira, dia 15, de acordo com Daily Mail, documentos arquivados revelaram Virginia Giuffre e Duque de York chegaram em um acordo. Apesar de ter sido feito de maneira extrajudicial, parte do combinado entre eles foi divulgado.

Príncipe Andrew pretende fazer uma doação substancial para a instituição de caridade da Sra. Giuffre em apoio aos direitos das vítimas. O príncipe nunca teve a intenção de difamar o caráter de Giuffre, e ele aceita que ela sofreu tanto como uma vítima estabelecida de abuso quanto como resultado de ataques públicos injustos.

Além de se desculpar com Virginia, o filho da Rainha Elizabeth II decidiu apoiar outras pessoas que já sofreram abusos:

Sabe-se que Jeffrey Epstein traficou inúmeras meninas ao longo de muitos anos. O príncipe Andrew lamenta sua associação com Epstein e elogia a bravura de Giuffre e outros sobreviventes em defender a si mesmos e aos outros. Ele promete demonstrar seu arrependimento por sua associação com Epstein, apoiando a luta contra os males do tráfico sexual e apoiando suas vítimas.

Mas o tal documento não foi o único! Uma declaração enviada ao juiz do caso insinua que ambas as partes tiveram interesse de arquivar o caso:

Escrevemos em conjunto com o advogado do réu para informar ao tribunal que as partes chegaram a um acordo em princípio do ação.

Lembrando que Virginia acusou o príncipe de ter abusado sexualmente dela quando tinha apenas 17 anos de idade, além de ser traficada por Jeffrey Epstein.