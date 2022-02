Mãe e irmã de Maria se pronunciam após expulsão da cantora do BBB22

15/02/2022 | 16:10



Banho de água fria! Logo após Maria ser expulsa do BBB22 por bater na cabeça de Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia, nesta terça-feira, dia 15, a mãe e irmã da cantora se pronunciaram sobre a atitude da ex-participante e rebateram os haters nas redes sociais.

Nos Stories, Alba Michele criticou o linchamento virtual que a filha está sofrendo e disparou que Maria não precisa de comentários negativos pois já sofrerá as consequências de seus atos.

Eu quero agradecer o tanto de mensagens e carinho que estou recebendo! Ontem eu falei intuitivamente que este BBB 22 é do perdão. Quanto erramos, suplicamos para que nos perdoem! Mas quando é o outro, julgamos e condenamos. Cometemos erros diariamente na nossa casa, com nossa família, amigos, trabalho? Afinal, somos falhos! Mas e quando é sobre o outro? [...] A gente não precisa mais de linchamento. Ela já vai ter as consequências dos atos dela. Então peço que vocês reflitam também, como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro. Que ela venha para onde ela sabe que vai encontrar amor e acolhimento, que a gente mande luz para ela e que tudo fique bem. Muito obrigada pelo carinho de vocês e? de verdade, eu entendo vocês, de verdade, disse.

Já Gabriela Andrade, irmã da ex-confinada, foi breve e apenas publicou uma mensagem carinhosa para a artista, citando o outro nome da cantora.

Vitória, eu te amo mais que tudo, escreveu.

Anteriormente, Gabriela havia comentado sobre certos ataques racistas que Maria vinha recebendo:

Hoje eu li diversos textos extremamente racistas em relação a minha irmã Maria, isso me choca bastante. Vocês precisam urgentemente parar de endeusar os outros, a intenet está extremamente doente. É muito julgamento, discurso de ódio, vocês misturam tudo e no final, o que acontece lá dentro não interfere na vida de vocês. Afinal, ELES são os participantes.