Um momento raro: Carlinhos Brown posta foto com mulher e filhos reunidos

15/02/2022 | 15:11



Na última segunda-feira, dia 14, Carlinhos Brown publicou uma foto rara reunindo sua mulher, Danielle Barvanelle, e quatro de seus filhos - a família estava comemorando o aniversário de três anos de idade de um dos caçulas, Daniel.

Hoje meu príncipe completou 3 anos e eu sou grato a Deus pela oportunidade de viver esse momento. Feliz aniversário Daniel, te amo meu filho, ele escreveu na legenda.

Ao todo o músico tem oito herdeiros: Nina, a mais velha e que mora nos Estados Unidos, Miguel, de 25 anos de idade, Francisco, de 24 anos de idade, Clara Buarque, de 23 anos de idade, Cecília, de 15 anos de idade, Leila, de 12 anos de idade, Daniel e Maria Madah, a filha mais nova.

O técnico do The Voice Brasil já foi casado com Helena Buarque, filha de Chico Buarque com a atriz Marieta Severo. Com a primeira esposa ele teve quatro de seus oito filhos - Francisco, Clara, Cecília e Leila. Danielle é mãe apenas das duas crianças mais novas.