Mario Frias insinua que Paulo Gustavo não morreu de Covid-19: Um telefonema que nunca abri para ninguém

15/02/2022 | 15:10



É eita atrás de vixe! Ao que parece, a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2020, segue dando o que falar entre os artistas. Isso porque, na noite da última segunda-feira, dia 14, Mario Frias decidiu soltar declarações polêmicas sobre o saudoso humorista durante uma live. Segundo o ex-ator, uma amiga próxima do saudoso humorista afirmou em telefonema - poucas horas antes de Paulo morrer - que a situação grave não foi decorrência da Covid-19.

- Falei com essa amiga mais de uma hora no telefone, foi um telefonema bem emocionado, a gente estava ali consternado com a situação do Paulo e tal. E lá pelas tantas do telefonema, ela já chorando, falou: olha, o problema do Paulo já não é Covid há muito tempo. Veja bem o que eu estou falando: o problema do Paulo já não é Covid já muito tempo. Então, nesse telefonema que eu nunca abri para a imprensa, nunca abri para ninguém, ela disse com todas as letras que o caso, pouco antes do falecimento dele, que já não era Covid. Então ela me contou que ele estava num processo já muito debilitado, ele estava respirando por aparelhos, naquela máquina que faz quase uma hemodiálise, que fica passando o sangue pelo organismo. A situação dele era muito grave. Palavras dela: já não é Covid há muito tempo, disse Frias.

Vale lembrar que, na época, o último boletim médico divulgado à imprensa indicava que a morte do artista era por conta de complicações do novo coronavírus.