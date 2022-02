Oscar 2022: fãs vão votar em cenas e filmes favoritos

15/02/2022 | 14:30



O Oscar 2022 anunciou nesta segunda-feira, 14, que o público poderá votar em seu filme preferido ou nas cenas marcantes dos indicados, pelo Twitter. Não se trata de uma nova categoria da maior premiação do cinema - esta é apenas uma estratégia de engajar o público nas redes sociais. O filme escolhido pelo voto popular será revelado durante a cerimônia de premiação do Oscar, no dia 27 de março.

A votação ocorre pelo Twitter até o dia 3 de março e é preciso indicar, no post, a hashtag #OscarsFanFavorite, além da dos patrocinadores, como em outras ações promocionais. É possível, também, votar nas cenas mais marcantes - usando #OscarsCheerMoment. A lista dos filmes pode ser conferida no site .

Esta nova iniciativa do Oscar, de incluir mais os cinéfilos, não envolve os brasileiros nem pessoas de fora dos Estados Unidos, distrito de Columbia, Porto Rico e Ilhas Virgens. Para participar, a pessoa deve ser maior de 18 anos e residente legal desses locais.

Haverá um sorteio entre os participantes e os três vencedores vão ganhar uma viagem para Los Angeles, para acompanhar a cerimônia do Oscar em 2025, no caso dos que votarem no filme favorito. Para a segunda promoção, serão 5 vencedores e o prêmio inclui um ano de cinema grátis, assinatura de um serviço e de streaming e um livro.

Em 2018, o Oscar considerou ter uma categoria de voto popular, mas desistiu.