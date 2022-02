Simon Leviev, o golpista do Tinder, contrata equipe para cuidar da repentina fama no entretenimento

15/02/2022 | 14:11



Ao que parece, o golpista do Tinder está vivendo a sua melhor fase! Logo após a Netflix lançar o documentário que expõe as falcatruas de Simon Leviev, o israelense ganhou tanta notoriedade que decidiu contratar a famosa agente de talentos de Hollywood Gina Rodriguez para lucrar com a fama e firmar carreira no entretenimento.

Leviev fingia ter um estilo de vida luxuoso para atrair mulheres no aplicativo de paquera e pedir dinheiro emprestado, sumindo em seguida com a bolada. Entre um charme e outro, ele conseguiu roubar mais de dez milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais. Eita! Aproveitando a história mirabolante, a plataforma de streaming foi atrás de três vítimas de Simon que contaram como foram enroladas por ele a ponto de contraírem dívidas estrondosas. O golpista foi preso entre 2015 e 2017 em Israel, mas agora está livre e pronto para entrar no show business.

De acordo com o TMZ, Leviev pretende criar um programa de namoro em que as mulheres competem para encontrar sua cara metade. Além disso, ele vem discutindo com Gina estratégias para transformar a fama repentina em algo rentável, como um podcast ou até mesmo um livro. O israelense ainda alega inocência ao dizer que o documentário da Netflix foi um tanto quanto sensacionalista. Será?