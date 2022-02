Os cantores V, do BTS, e San, do ATEEZ, testam positivo para a Covid-19

15/02/2022 | 14:10



Parece que ninguém está conseguindo escapar mesmo de pegar Covid-19 nesses últimos meses. V, integrante do grupo de K-Pop, BTS, acaba de entrar para a lista de famosos contaminados com o vírus.

De acordo com o veículo Soompi, a BigHit Music divulgou a notícia no dia 15 de fevereiro, através de um comunicado oficial. A empresa afirma que o cantor teve contato com os outros membros do grupo, mas todos usavam máscaras e nenhum integrante, além de V, testou positivo para a doença em exames feitos em casa:

V completou duas rodadas de vacinação contra o COVID-19 e não apresenta nenhum sintoma extraordinário além de febre leve e dor de garganta. Ele está atualmente em tratamento em casa enquanto aguarda novas orientações das autoridades de saúde.

Infelizmente, V não foi o único cantor de K-pop a se infectar com a Covid-19. Segundo informações do Soompi, a KQ Entertainment divulgou uma nota informando que San, integrante do grupo ATEEZ, testou positivo para o vírus e está realizando tratamento em casa.

Parte dos membros havia acabado de retornar de uma turnê nos Estados Unidos e refizeram os testes de PCR, conforme orientações de autoridades de saúde.

Yunho, Mingi e Wooyoung receberam resultados negativos em 15 de fevereiro e estão em auto quarentena de acordo com as instruções das autoridades de controle de doenças. Todos os membros do ATEEZ completaram as segundas doses de sua vacina e San atualmente não está apresentando nenhum sintoma específico, escreveu a empresa.