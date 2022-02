Anitta revela que tem um TOC pra lá de diferente

15/02/2022 | 14:10



Anitta é o tipo de famosa que não tem muito freio e filtro para falar o que pensa e anteriormente a cantora teria dado uma declaração durante o Anitta Entrou no Grupo, que ela tem um TOC pra lá de diferente.

Para quem não sabe, TOC é transtorno obsessivo compulsivo e geralmente as pessoas têm esse problema relacionados a ligar e desligar lâmpadas, abri e fechar portas e gavetas, entre outros que também são bem comuns. Mas no caso da Anitta, ela revelou que tem TOC de falar de cocô.

- Eu tenho TOC de falar de cocô, de peido. Eu gosto de falar de cocô, eu adoro falar desses assuntos fecais. Caguei duas vezes hoje. Não sei, tomei um probiótico que meu pai trouxe e me deu essa liberada.

Além disso, a funkeira ainda contou abertamente que já teve um caso de hemorroida.

- Eu já aprendi o quê que me dá hemorroida, na época que eu não era vegana: salame. Salame me dá muita hemorroida. E aí eu tive essa hemorroida e fui fazer um show, uma hemorroida grande, mas doía. No México, uma vez, me fizeram provar todas as comidas mexicanas, eu perguntei para eles: 'como é que faz com o c*?

Extremamente bem resolvida, né!?