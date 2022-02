Maria é expulsa do BBB22 após polêmica com Natália no jogo da discórdia

15/02/2022 | 14:10



Fim da linha para Maria! Nesta terça-feira, dia 15, após repercussão na web e muita polêmica, a produção do reality decidiu expulsar a cantora por agressão à Natália no Jogo da Discórdia, em que acertou o balde na cabeça da emparedada.

Logo após o programa ao vivo, Maria conversou com Viny e assumiu que se irritou logo antes de agrediu a sister. Pela manhã, no raio-x, ela voltou a falar do momento e se mostrou arrependida. No entanto, foi chamada ao confessionário pelo Big Boss, sendo convidada a se retirar da atração.

Com a informação da expulsão, Natália chorou muito e se sentiu culpada. Lembrando que na hora do ocorrido, ela falou que estava tudo bem, mas que não precisava da baldada.

Em nota, a Rede Globo se pronunciou sobre o assunto e afirmou que a participante não será substituída. Confira na íntegra o comunicado da emissora:

Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do ?BBB 22? por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída. O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido.