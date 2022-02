Presidente da Comissão Europeia diz que ameaças cibernéticas têm aumentado

15/02/2022 | 13:52



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 15, que "as ameaças cibernéticas têm aumentado". Ela deu a declaração no Twitter, ao comentar um plano proposto pela União Europeia.

Von der Leyen notou que a economia e a sociedade em geral "estão cada vez mais digitais".

A UE, nesse contexto, propôs um plano para um sistema de comunicação via satélite mais seguro.

Segundo ela, isso permitirá serviços de comunicação entre governos seguros e conexões mais rápidas.

A UE também se voltou para a questão do tráfego espacial. O bloco propôs uma abordagem para gerenciar o tráfego espacial, que inclui novas regras para melhorar a sustentabilidade do espaço e o monitoramento de lixo espacial, bem como o contato com outros países para lidar com essas questões.