Maria é expulsa do 'BBB 22' após episódio de agressão

15/02/2022 | 13:22



A cantora Maria foi expulsa do "Big Brother Brasil 2022". De acordo com comunicado do programa da TV Globo aos integrantes do reality, ela descumpriu uma das regras. Produtores analisaram imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 14, e contataram uma agressão na participante Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

No jogo, a produção do "BBB 22" fez uma espécie de "tribunal do júri", em que a pessoa escolhia uma plaquinha com termos como "interesseiro (a)", "jogo fraco", e "não faz o que fala", por exemplo, e a associava à um colega de programa. Depois da argumentação, caso a maioria votasse sim ou não, o acusado era molhado. Quem mais levou "baldes na cabeça" foi Natália, uma das integrantes que está no paredão desta terça, junto com Bárbara e o ator Arthur Aguiar. Em um dos momentos do jogo da discórdia, Maria escolheu Natália. Ao jogar o balde de água na colega, a cantora se descontrolou. Jogou a água com violência e aparentemente atingiu com o balde a cabeça da colega.

No raio-X desta terça-feira, Maria pediu desculpas pelo ato. Porém, no início da tarde, os participantes foram avisados de que a colega seria desclassificada.

A Globo emitiu uma nota sobre o assunto:

"Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do 'BBB 22' por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída. O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido. O 'BBB 22' tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após 'Um Lugar ao Sol', e domingos, após o 'Fantástico'.