Julia Fox se pronuncia sobre término com Kanye West: Não estava apaixonada

Como você viu, Kanye West terminou o namoro com Julia Fox e já voltou a correr atrás da ex-esposa Kim Kardashian. Contudo, parece que a atriz não ficou nem um pouco triste com o novo status de relacionamento.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, apagada logo em seguida, Julia surpreendeu os seguidores ao se pronunciar sobre o término e afirmar que ela e o rapper mantém uma boa relação.

Vocês adorariam que eu estivesse tããão triste! A mídia amaria me pintar como uma mulher solitária chorando em um avião, mas isso não é verdade! Por que não me ver pelo que sou, que é uma vad*** número 1. Kanye e eu estamos em boas relações! Eu tenho amor por ele, mas não estava apaixonada pelo cara. Jesus Cristo, vocês acham que eu tenho 12 anos de idade?, esbravejou.

Em seguida, ela também revelou que não derramou lágrimas pelo fim do namoro.

E para deixar registrado, a única vez que eu chorei em 2022 foi no dia 6 de fevereiro no dia do aniversário de morte da minha melhor amiga. Enfim, se vocês querem a fofoca toda, terão que comprar o livro quando ele sair.