Maria é expulsa do BBB22 após agredir participante

Beatriz Mirelle e Carolina Helena

Especial para o Diário



15/02/2022 | 13:09



A cantora Maria, participante do BBB 22, foi expulsa do reality por agressão. Durante o “jogo da discórdia”, uma dinâmica ao vivo que acontece toda segunda-feira no programa, ela atingiu a cabeça de Natália, outra integrante, com um balde. Após manifestação dos telespectadores na internet e análise da produção, a decisão foi informada hoje.

Assim que o caso aconteceu, o apresentador Tadeu Schmidt perguntou como Natália estava e informou que essa atitude não deveria se repetir ao longo do jogo. Maria justificou que o balde havia escorregado, mas, após o final do programa, reconheceu para Viny, outro brother, que tinha sido agressiva. Nas redes sociais, diversas pessoas se manifestaram contra a permanência de Maria, levantando hashtags como #ForaMaria e #Mariaexpulsa. Na tarde de hoje, a sister foi desclassificada sob a justificativa de que ela infringiu uma das regras do programa.