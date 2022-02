EUA reforçam recado à Rússia de que resposta será 'rápida, unida e severa'

15/02/2022 | 13:01



O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, reforçou que a resposta dos EUA e de nações aliadas caso a Rússia decida invadir a Ucrânia será "rápida, unida e severa", em postagem no Twitter feita nesta terça-feira. O comentário vem após a reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Em entrevista coletiva, Putin afirmou não querer uma guerra na Europa e deixou o espaço aberto para a continuidade das negociações com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O mandatário, no entanto, disse temer que as conversas estagnem.

Mais cedo, a Rússia anunciou a retirada de parte de suas tropas que foram enviadas à fronteira da Ucrânia, decisão que foi confirmada por Putin.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, porém, disse não ter visto sinais de redução da presença militar russa.