Mauá chega a 51% de cobertura vacinal de crianças

Da Redação



15/02/2022 | 12:59



Mauá alcançou nesta segunda-feira (14), a importante marca de 51% de cobertura vacinal, com a primeira dose, de crianças com idade entre 5 e 11 anos. A imunização desse público foi iniciada há menos de um mês (17 de janeiro). Desde então, foram aplicadas 26.388 vacinas na cidade. A Prefeitura tem diversificado e intensificado as ações para imunizar a população, inclusive com a ampliação do horário de atendimento em três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – Flórida, Magini e Zaíra 2 — e mutirões aos fins de semana.

Outra iniciativa voltada à vacinação infantil é o agendamento. Os pais ou responsáveis que quiserem programar a data e o horário de vacinação das crianças devem acessar o portal da Prefeitura de Mauá (maua.sp.gov.br) e clicar no botão ''Agendamento – Vacinação Contra a Covid'' (https://mauaportal.sissonline.com.br/), localizado na parte superior e à direita da página principal do site.

Na sequência, o munícipe precisa inserir os dados pessoais da criança, assim como a unidade de referência. Depois, é necessário validar o número de celular assim que receber o código por SMS ou e-mail. Para concluir o cadastro, basta criar uma senha.

Nesta fase inicial, o cadastro não é obrigatório. A criança que não tiver a imunização agendada poderá receber a dose. Lembrando que o registro no site vacinaja.sp.gov.br é fundamental para agilizar o atendimento — há necessidade do CPF da criança para que a inscrição seja efetivada. Quem não tiver o documento, pode ser vacinado apresentando o Cartão SUS.

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Aquela que tomou uma das vacinas do calendário de rotina deverá aguardar 15 dias para receber o imunizante.

O público com comorbidades de 5 a 11 anos precisa comprovar a condição por meio de receituário, exames ou relatório médico, com a descrição do problema de saúde ou da deficiência. Confira a lista no https://tinyurl.com/lista-comorbidades.