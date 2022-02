Abismo Anhumas é uma das maravilhas construídas pela natureza no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



15/02/2022 | 12:55



O Abismo Anhumas é um espetáculo da natureza no Brasil. Em meio a uma mata exuberante de Bonito (MS), escondido no fundo da fenda de um abismo, um lago subterrâneo de imensas proporções surge, com águas transparentes e com temperatura média de 18°C.

Com profundidades que chegam a 80 metros e formações rochosas em forma de cones que atingem até a marca de 20 metros, esse mundo subaquático é a expressão máxima das maravilhas que a natureza pode construir.

Abismo Anhumas

Para acessar o local é preciso se aventurar em um rapel elétrico (tanto na subida como na descia). Uma vez ali, os viajantes podem realizar atividades como passeio de bote e flutuação, mergulho com cilindro e mergulho de batismo.

Durante o passeio de bote, acompanhado por guia, é possível ver formações rochosas com as mais inesperadas formas. Já na flutuação, a sensação de levitar sobre as águas integra o visitante ao local.

Mesmo quem é experiente em mergulho com cilindro se encanta com a transparência da água em descidas que chegam a 18 metros de profundidade. Já os iniciantes podem passar pelo batismo e chegar a mergulhos de 8 metros, visualizando a “floresta de cones”, um cenário encantador.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para conhecer o Abismo Anhumas, em Bonito, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.