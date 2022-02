Capital teve recorde de lançamentos e vendas de imóveis em 2021, diz Secovi-SP

15/02/2022 | 11:45



O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve recorde de lançamentos e vendas de imóveis residenciais em 2021, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira, 15, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Os lançamentos em 2021 totalizaram 81,8 mil unidades em 2021, alta de 36% ante 2020. Em valores de mercado, os lançamentos representaram R$ 41,4 bilhões, crescimento de 35% na comparação anual.

Por sua vez, as vendas de imóveis residenciais novos somaram 66,1 mil unidades em 2021, alta de 29% na comparação com 2020. Os apartamentos comercializados movimentaram R$ 30,7 bilhões, avanço de 8%.

Com mais unidades lançadas do que vendidas no ano passado, o estoque de unidades (na planta, em obras e recém-construídas) teve um aumento de 40,3%, chegando a 65,8 mil, número que também é um recorde para o mercado imobiliário paulistano.

O economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, atribuiu os recordes registrados no ano passado à demanda saudável. As taxas de juros dos financiamentos imobiliários permaneceram abaixo da média histórica ao longo de boa parte do ano.