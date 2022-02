A praça da Banca do Bitu. Ele amava os passarinhos.E fez um santuário na Rua Tiradentes.

Ademir Medici

16/02/2022 | 05:33



José Liberarino Bitu

(Assaré, Ceará, 10-3-1962 – São Bernardo, 12-2-2022)

Esta página Memória é testemunha: Bitu, o nosso jornaleiro, trazia diariamente uma garrafa térmica de café para os seus amigos e frutas para os passarinhos que frequentavam a sua banca na Vila Aurora, em São Bernardo.

Alimentava os passarinhos, que se serviam entre as árvores frutíferas que ele e os amigos ali prantaram, numa construção coordenada por Divanir Batistioli e que ganhou uma placa da Prefeitura.

Goiabeiras, recém-plantadas, mudinhas ainda, faziam a alegria também dos passantes.

- Bitu, separa uma dúzia de goiabas.

Ao que o querido jornaleiro respondia:

- Da branca ou da vermelha?

MINHA PRAÇA

Vejam a foto de hoje. Foi publicada aqui em Memória, em 10 de março de 2006, no aniversário do Bitu. A pracinha ao lado da banca acabara de ser feita. Passem por lá agora: vocês nem enxergam mais a banca, pois a vegetação cresceu e o Bitu e amigos cuidaram dela como se fosse o jardim da casa de cada um.

Hoje a praça tem, além de goiabeiras, manga, acerola, romã, pitanga, manacás e cânfora de Jerusalém. Numa São Bernardo árida, é um oásis, fiscalizado pelo povo, respeitado pelo mesmo povo que passa depressa a caminho do trabalho. Ali é o ponto dos ônibus que, de manhã, conduzem funcionários às multinacionais da cidade.

MINHA CIDADE

Bitu veio para São Bernardo em 1977. Naquele mesmo ano seu pai adquiriu uma banca na Rua Marechal Deodoro, quase esquina com a Rua Américo Brasiliense, em frente ao castelinho da família Setti, hoje sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Bitu entrou no ramo no ano seguinte, com uma banca também na Marechal. Em 1982, adquiriu a primeira banca da Vila Aurora, junto ao antigo e histórico Bar do Chato. Hoje está junto à Praça Divanir Batistioli, das frutas e dos pássaros.

ADEUS

José Bitu era filho de José Alves Bitu e de Teresa Bitu Liberato. Ele parte aos 59 anos. Foi sepultado no Jardim da Colina. Deixa uma linda família, seus amigos, seus pássaros, a praça Divanir Batistioli, e que mereceria ganhar uma segunda placa, com o nome do Bitu.

Crédito da foto 1 – Rivaldo Gomes/Banco de Dados (março de 2006)

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

AMIZADES ETERNAS. José Liberalino Bitu com os amigos Eduardo Marigo Marques, Cícero Novo e Divanir Batistioli e no destaque: de repente, a despedida

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 16 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1768

MANCHETE – Cadência do Taboão vence novamente em São Bernardo.

A Escola de Samba Unidos do Taboão classificou-se em primeiro lugar nos desfiles carnavalescos de 1972 promovidos pela Prefeitura de São Bernardo na Rua Marechal Deodoro.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 16 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7994

MANCHETE – Sem água, cidade ganha reservatórios.

A Prefeitura de Santo André e o Semasa inauguraram ontem (15-2-1992) dois novos reservatórios de água na Vila Progresso.

Evento ocorre dois dias antes de o Semasa mudar o racionamento de água e em um dos momentos mais críticos do abastecimento na cidade.

O rodízio de água muda para o esquema 2 por 1, dois dias com água e um sem. Antes o sistema era de três dias com água e um sem.

TRABALHO – Villares, de São Caetano, demite 400 dos seus 2.200 funcionários.

EM 16 DE FEVEREIRO DE...

1867 – Inaugurada a estrada de ferro Santos a Jundiaí, cortando o Grande ABC, obra da São Paulo Railway.

Naquele dia, o Grande ABC ganhou suas três primeiras estações: Alto da Serra (Paranapiacaba), Rio Grande (Rio Grande da Serra) e São Bernardo (Santo André). Nenhuma delas foi preservada, mesmo porque foram simples paradas, quase improvisadas, que serviam para alimentar o sistema maria-fumaça de então.

1902 – Trieste, 16 (Agência Havas) – Greve geral. Intervenção de força armada. Dez mortes, 98 prisões. Instituído o estado de sítio na cidade.

1917 – Queixas em Ribeirão Pires contra uma escola mista que mantinha alunos maiores de 12 anos, o que era proibido pelo regulamento de ensino.

1922 – Realizado o terceiro e último festival da Semana de Arte Moderna de São Paulo, no Teatro Municipal, com a música do compositor Heitor Villa-Lobos, executada por Ernani Braga, Alfredo Gomes, Paulina d’Ambrósio, Lima Vianna, Maria Emma, Lucilia Villa-Lobos, Pero Vieira e Antão Scares.

Escreveu o jornal “O Estado de S. Paulo”: “As peças executadas impressionaram bastante o auditório, embora seja difícil, numa primeira audição, apreciar todas as qualidades do jovem e talentoso musicista”.

1952 – Pelo campeonato extra de futebol do Sesc (Serviço Social do Comércio) jogavam Star Clube e Mauá FC. O jogo estava marcado para o campo do CA Metropolitano, em São Paulo.

1987 – Inventário Histórico I - Paranapiacaba, agora com atenção nacional.

Diário iniciava série de reportagens relacionando os principais bens de cada município e distrito.

Entre os bens listados em Paranapiacaba estava o Sistema Funicular. Fora de uso, o funicular apodrece serra abaixo nos seus quatro patamares.



SANTOS DO DIA

Felipa Mareri

Onésimo

Allamano

JULIANA. Virgem e mártir [285 – 304]. É invocada na Itália por grávidas e doentes, da mesma forma a devoção se espalhou entre os fiéis de várias partes do mundo



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 16 de fevereiro: no Rio Grande do Sul, Agudo e Arvorezinha; em Minas Gerais, Raposos; e em Sergipe, Santa Luzia do Itanhy.

HOJE

Dia Nacional do Repórter

