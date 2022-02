No 'BBB 22', Jogo da Discórdia traz cenas de agressividade

15/02/2022 | 11:22



O Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 22 na noite desta segunda-feira, 14, foi mais do que "lavação de roupa suja". Isso porque, além de apontar defeitos dos participantes do reality, todos tiveram de jogar um balde de água suja e fria em quem perdia a argumentação.

A produção do BBB 22 produziu uma espécie de "tribunal do júri", em que a pessoa escolhia uma plaquinha com termos como "interesseiro (a)", "jogo fraco", "não faz o que fala", por exemplo, e associava à um colega de programa. Depois da argumentação, caso a maioria votasse sim ou não, o acusado era molhado.

Quem mais levou "baldes na cabeça" foi Natália, uma das integrantes que está no paredão desta terça, junto com Bárbara e o ator Arthur Aguiar.

Em um dos momentos do jogo da discórdia, Maria escolheu Natália. Ao jogar o balde de água na colega, ela se descontrolou e fez o ato de forma violenta. Maria perguntou se poderia continuar no jogo, mas Tadeu Schmidt teve de chamar o intervalo comercial. No retorno da atração, o apresentador orientou os participantes de que era preciso controlar os ânimos durante as acusações e pediu para seguir a dinâmica.

Na internet, diversas pessoas questionaram a conduta de Maria com Natália. Alguns relembraram que, no jogo da discórdia anterior, a cantora supostamente deu um tapa na testa de Arthur Aguiar com uma das plaquinhas.

Depois da dinâmica, Maria conversou com Vyni e reavaliou o comportamento dela no jogo. "É a segunda vez que sou agressiva com alguém aqui dentro. Ela (Natália) me deixou com muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz, sabe? Segunda vez que sou agressiva. Com o Arthur foi a mesma coisa. Não gostei da minha atitude. Já pedi desculpas e vou pedir de novo", afirmou.

Vyni perguntou se o caso do balde foi sem querer. "Foi totalmente sem querer. Na hora eu peguei o negócio de qualquer jeito, com raiva e, tipo, não foi maneiro. Realmente foi sem querer. Eu não ia jogar o balde na cabeça dela", enfatizou.

No Twitter, a ex-BBB 16, Ana Paula Renault, se posicionou e disse que, se fosse ela, teria sido expulsa. "Eu iria ser convidada a sair novamente. Ia voar balde longe", escreveu.