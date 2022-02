No BBB22, Jade Picon exibe colar do líder enquanto Arthur Aguiar fala e internautas reagem: Arrogante

15/02/2022 | 09:11



A noite da última segunda-feira, dia 14, no BBB22 só trouxe polêmica. Além da suposta agressão de Maria contra Natália, o público também se impressionou com a postura de Jade Picon durante o Jogo da Discórdia.

Um bom exemplo é que, durante o momento de Arthur Aguiar no game, a sister ficou exibindo o colar do líder. Alguns internautas interpretaram a atitude da influenciadora como arrogância.

DR entre Jade e Paulo André

E não parou por aí, durante a madrugada, Paulo André e Jade tiveram sua primeira conversa séria. O atleta foi falar com a influenciadora sobre o fato de ter discordado dela no Jogo da Discórdia.

- Mano, um bagulho que eu vou te pedir.

Então Jade começa a rir e Paulo retruca:

- Está rindo por quê?

- Eu não estou rindo, diz Jade.

- Então fecha a cara, o bagulho é treta. A gente vai brigar agora. Nossa primeira treta, tem como você respeitar esse momento? Um bagulho que eu vou te pedir quando rolar uma parada, não precisa soltar aos ventos, a gente pode tête-à-tête.

- Mas eu não tenho o que resolver com você. Só que eu não quero ser a pessoa que vai te pedir uma coisa, começa a influenciadora.

- Não, Jade, pera aí. Você está confundindo. Calma. Não é sobre isso. Tu tem maturidade e eu também para resolver o bagulho. Qual foi? O papo é esse, o papo é reto e isso e ponto. Você vai falar e vai expor sua opinião.

- Eu não quero ter que fazer isso... Eu entendi, só que, hoje, no quarto eu agradeci quem me apoiou. E se você se sentiu afetado porque você foi o único das 15 pessoas que levantou a plaquinha não, fala, disse a influenciadora, fazendo referência à dinâmica do Jogo da Discórdia. Já que depois de um brother fazer acusações contra o outro, todos os participantes tinham que levantar plaquinhas de Sim ou Não para dizer se concordavam ou não com o que foi dito.

- Eu não estou falando sobre hoje, não, diz Paulo.

- Mas eu estou falando sobre hoje, rebate a sister.

- Mas não estou, eu iniciei a conversa. Eu não estou falando sobre hoje, estou generalizando. Qualquer situação.

- Mas eu gosto de fazer isso, faz parte da minha personalidade, diz a sister.

- Mas não faz parte do que a gente pode ter de legal. Eu estou generalizando, digamos que aconteça uma parada muito mais sinistra.

- Lógico que eu vou ir falar com você, aponta a influenciadora.

- Então, é isso que eu estou te pedindo agora, diz o atleta.

Rivalidade de Bárbara e Gustavo

No quarto do líder, Bárbara comentou com as amigas que estava irritada com o comportamento de Gustavo, participante da Casa de Vidro que entrou na casa oficialmente no último domingo, dia 13.

- Ele me irritou o dia inteiro. Nunca esteve no Big Brother e já quer chegar sabendo? Quer me ensinar? Ensinar o padre a rezar a missa? Sem paciência pra ele. Falou que eu não tô jogando, quem é ele?

- Tu acha que ele vota em mim?, questionada Jade.

- Com certeza, diz Bárbara.

- Então vou levar ele pro meu almocinho, rebate Jade, falando do Almoço do Líder.

- Jade, para com isso! Foca em quem te prioriza. [...] Não adianta você ficar próxima de todo mundo, tu tem que escolher quem tá do teu lado.

Mas Jade não leva muito a sério e brinca sobre Laís ficar com o rapaz, o que irrita ainda mais Bárbara.

- Para, né? Você veio aqui pra beijar na boca? A gente veio aqui pra jogar, gente. Para com isso! Ele [Gustavo] já está aliado ao Arthur e o grupinho do quarto [grunge], gente. Por que ele chegou pedindo pra revelar o meu voto? Deu planta pra você? Ele já veio pra cima da gente. Agora ele tá com o Arthur e companhia. Uma coisa é certa, ele veio pra desestabilizar o meu jogo.

