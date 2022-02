Afastando polêmicas, Neymar Jr. compartilha vídeo fazendo dança da música de Zé Felipe

15/02/2022 | 09:10



Parece que temos uma confusão resolvida no mundo dos famosos. Pois é, anteriormente Zé Felipe e Neymar Jr. se estranharam em meados de 2019 quando o jogador postou uma foto com Isabella Arantes que na época era noiva do cantor e pouco tempo depois o noivado acabou indo para o saco.

A confusão tomou ainda mais proporção no ano seguinte quando a dançarina do Faustão fez uma postagem que alguns fãs apontaram como indireta para Virgínia Fonseca e a mãe de Maria Alice não deixou por menos e apareceu cantando a música Supera, de Marília Mendonça. Minutos depois, Zé Felipe apareceu segurando uma bola de ouro dando uma indireta para Neymar que nunca recebeu este prêmio na vida.

Mas parece que depois de tanta confusão as coisas estão melhores e na manhã da última segunda-feira, dia 14, o astro do Paris Saint Germain acabou publicando em suas redes sociais um vídeo dançando a atual música de divulgação de Zé Felipe, Malvada.

E claro, os fãs lembraram de tudo isso e entre eles parece que os problemas passaram porque até Zé Felipe repostou a dancinha do jogador de futebol em suas redes. Paz selada!