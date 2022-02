Marcius Melhem tentou agarrar atriz e pediu sexo em troca de emprego na TV Globo

15/02/2022 | 09:10



Na última segunda-feira, dia 14, a Justiça liberou a matéria da revista Piauí que expõe novas denúncias contra o humorista Marcius Melhem.

Pronta desde 2021, a matéria estava proibida de ser veiculada por decisão da juíza Tula Corrêa de Mello, da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a pedido dos advogados do ator. No dia 31 de janeiro de 2022, o ministro Gilmar Mendes derrubou a decisão.

No material divulgado, o veículo apresentou alguns desdobramentos do caso. Sem ter o nome divulgado, uma mulher contou que após um banho, antes de uma confraternização, Melhem saiu de toalha, com o pênis ereto, e tentou agarrá-la. Vale pontuar que a atriz em questão estranhou o pedido do ator para tomar banho em seu quarto, mas se sentiu constrangida a negar algo ao chefe.

Um dia após a situação, o humorista teria enviado uma mensagem para a mulher perguntando se o constrangimento do momento já havia passado. Ela respondeu que não.

Em outro trecho da reportagem foi revelado como Melhem costumava receber as mulheres:

Melhem receberia as atrizes só de cuecas, ou ainda com as calças abaixadas, ou sem calças. Uma relata ter sido chamada de piranha, outra que lembra de ele apontar para o banheiro e dizer Vamos?, em tom convidativo, propondo sexo.

Em outra parte das denúncias, uma mulher, que também está com o nome em sigilo, contou que o humorista lhe dizia que merecia receber um boquete por tê-la contratado para a emissora Rede Globo. Ao todo, oito mulheres afirmam que foram vítimas de Melhem.

A primeira vítima a levar as denúncias de assédio contra Marcius Melhem à alta cúpula da emissora foi a atriz e apresentadora Dani Calabresa. Recentemente, a Rede Globo arquivou o caso, alegando que não existe algo novo a respeito.

Marcius Melhem responde material da Piauí

Após a divulgação do conteúdo, Melhem usou a sua conta no Twitter para se pronunciar e alegou que o texto é uma covardia.

Enquanto eu respeitar o sigilo judicial e não mostrar o que a Piauí se recusa (pois desmoralizaria sua narrativa), vou sofrer esse tipo de covardia. As manipulações, omissões e distorções são um escândalo. Mas vai chegar a hora.