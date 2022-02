PSG encara o o Real Madrid pela ida das oitavas de final

15/02/2022 | 08:51



A Liga dos Campeões é uma obsessão para o Paris Saint-Germain. Levantar a ''orelhuda'' se tornou o principal objetivo para o clube desde a chegada do empresário Nasser Al-Khelaif, que injetou uma montanha de dinheiro para levar Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi e outros astros à França. Porém, para conquistar o principal título europeu desta temporada é necessário superar um time bastante familiar com o topo: o Real Madrid, que tem 13 taças, o maior campeão da história do torneio. Os rivais se enfrentam hoje, pelas oitavas de final da competição.

É bem verdade que a equipe merengue já viveu dias melhores, quando Cristiano Ronaldo comandou nada menos que quatro conquistas da Liga. Hoje, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, mas não vive os dias de glória como quando tinha o astro português em seu elenco. É dependente de jogadas individuais de talentos como Karim Benzema e Vinícius Júnior. Não é poderoso como já foi, mas ainda assim um adversário perigoso. O duelo acontece a partir das 17h, no Parque dos Príncipes.

O duelo de volta acontece no dia 9 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.