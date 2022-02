Leite participa de congresso do PSB

Da Redação



15/02/2022 | 08:33



O PSB de Santo André realizou congresso no fim de semana, e dois fatos chamaram a atenção. O primeiro é que o vereador da cidade Eduardo Leite (PT) foi um dos convidados a formar a mesa que intermediou a atividade. De saída do PT, Eduardo Leite deverá se mudar para o PSB na janela de transição partidária, que se abrirá em março. O parlamentar e o partido entraram em litígio após o vereador tecer elogios à gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Desde então, o desgaste entre Leite e a legenda não mostrou sinais de melhora. Já outro fato impacta diretamente na atuação do PSB na cidade, já que os dois vereadores eleitos pela legenda no município, Toninho Caiçara e Carlos Ferreira, pediram e foram autorizados a sair do partido.



Bastidores



Cortesia

Ex-presidente da Câmara de São Caetano, o vereador da cidade Pio Mielo (PSDB) fez visita de cortesia à presidente da FUABC (Fundação do ABC), Regina Maura Zetone, ontem. Durante o encontro, o parlamentar e a gestora da instituição debateram sobre saúde regional. Mielo também se colocou à disposição de Regina e da Fundação. Ex-secretária de Saúde de São Caetano, ela assumiu a FUABC há cerca de um mês, indicada pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e referendada pelos chefes de Executivo de São Bernardo, Orlando Morando, e de São Caetano, José Auricchio Júnior, todos do PSDB

Na escola

A prefeita em exercício de Diadema, Patty Ferreira (PT), e a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches, vistoriaram as escolas Tom Jobim, no Jardim Canhema, e Devanir José de Carvalho, na Vila Nogueira, para acompanhar as obras estruturais pelas quais as duas unidades passaram e também para conferir o kit de material escolar, que desde a semana passada é distribuído à rede. Com investimento de R$ 6 milhões, a Prefeitura comprou 31 mil kits aos estudantes matriculados na rede municipal.

Bilíngue

São Caetano já tem algumas escolas particulares com ensino bilíngue, mas os alunos matriculados na rede municipal não contam com essa possibilidade. Pensando nisso, o vereador Professor Jander (Democratas) fez indicação à Secretaria de Educação para iniciar estudos para a implantação de sua primeira escola pública bilíngue