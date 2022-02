Maria acerta balde na cabeça de Natália e admite: - Ela me deixou com muito ódio

15/02/2022 | 08:10



O Jogo da Discórdia do BBB22 da última segunda-feira, dia 14, causou polêmica. Parte da dinâmica envolvia os participantes jogarem água suja um nos outros. No entanto, quando chegou a vez de Maria, a sister acabou batendo o balde na cabeça de Natália, que reclamou desde o primeiro minuto da agressividade da cantora.

Ainda durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt questionou Maria sobre a atitude, mas ela afirmou não ter feito de propósito e explicou que o objeto apenas escorregou.

No entanto, essa justificativa não colou muito entre os internautas. Desde o ocorrido, frases como Maria expulsa e Fora Maria estão entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Maria admite agressividade

Com o fim do programa, Maria foi conversar com Viny sobre o ocorrido e acabou confessando que estava com raiva na hora em que jogou o balde de água em Natália.

- Ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que fiz.

Logo depois, Maria relembrou outro caso polêmico, quando deu um tapa na testa de Arthur durante o Jogo da Discórdia no dia 7 de fevereiro.

- É a segunda vez que eu sou agressiva com uma pessoa. O Arthur foi a mesma coisa, ele me emputeceu e eu fiz assim na cara dele.