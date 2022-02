São Bernardo dá início ao recapeamento de 22 ruas no Parque Espacial

Da Redação

São Bernardo iniciou ontem o recapeamento de 22 ruas do bairro Parque Espacial. A ordem de serviço foi assinada no domingo pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e a expectativa é que as intervenções sejam finalizadas até maio, englobando a pavimentação, sinalização e instalação de nova ciclovia no entorno do bairro. Os serviços integram o programa Asfalto Novo e atendem a antiga demanda dos moradores.

O investimento no pacote de melhorias será de R$ 5,78 milhões, sendo aproximadamente 50% do valor proveniente do governo federal. O anúncio ocorre uma semana depois de a Prefeitura confirmar o recapeamento de diversas ruas do Jardim Hollywood. Com a nova ordem de serviço, a cidade supera a 700 ruas já contempladas pelo programa, totalizando 2,3 milhões de metros quadrados de vias recuperadas.

As ruas que serão contempladas no Parque Espacial são: Gabriel de Souza, Roque Versolato, Ernesto Soares Filho, José Lima Filho, João Ruggiero, Felipe Berardi, José Fernandes Marques, Antônio Rodrigues de Moura, Sadaichi Takeshita, Eliza da Silva Frezolone, Helena Guirelli Bruni, Henrique Pinchiari, Innocente Corazza, João Ferreira de Almeida, José Antônio da Silva, José Romano, Roberto Scarpelli Amedeo Bigucci, Teodumira Barreirade Figueiredo, Rolando Mário Ramaciotti, Jikichi Makimoto, Elvira Ercolin e Maria de Natividade Lages.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, além da recuperação viária, o projeto também vai englobar a implantação de nova ciclovia no entorno do Parque Espacial. “Há anos os moradores cobram por estas melhorias. Asfalto novo não é só estética, é conforto e economia, já que poupamos recursos com serviços de tapa-buracos. Começamos pelos bairros mais críticos e, depois de revitalizar mais de 700 ruas da cidade, agora iniciaremos os trabalhos aqui no Parque Espacial”, destacou o chefe do Executivo.

Uma das moradoras mais antigas do bairro, a psicóloga Maria Aparecida Lacerda, 73 anos, celebrou o início das obras no bairro. “É uma luta dos moradores que hoje comemoram essa conquista, agora confirmada pelo prefeito. Moro aqui desde 1985 e, para mim, esta região é muito boa para se morar. O asfalto novo será com certeza um ganho a mais”, afirmou. O ato de assinatura de ordem de serviço também contou com presença do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) e do secretário de Transportes e Vias Públicas Delson José Amador.