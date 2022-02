Santo André recebe Novorizontino em confronto direto

Dérek Bittencourt



15/02/2022 | 00:01



Depois de três vacilos seguidos pelo Paulistão, o Santo André entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento do torneio. Mas tem chance de deixar tal condição em duelo justamente contra o lanterna, Novorizontino, às 19h de hoje, no Estádio Bruno Daniel, pela sétima rodada. Os gols sofridos nos acréscimos contra Mirassol, São Paulo e Ferroviária custaram pontos preciosos ao time, mas a expectativa é vencer, deixar o adversário em situação ainda mais complicada e respirar um pouco aliviado.

Segundo o zagueiro Luiz Gustavo, o problema do time levar gols seguidos no fim dos jogos não tem relação emocional. “Não. Você vê vários jogos de qualquer competição sendo definidos nos acréscimos, e isso não abala nosso time. O emocional está tranquilo por aquilo que estamos apresentando durante toda a partida, porque estamos evoluindo a cada jogo. Isso nos dá ainda mais força pra próxima rodada. Agora, precisamos ter um pouquinho mais de atenção nesses pequenos detalhes, para que não aconteçam novamente e que a gente saia com a vitória.”

O defensor ramalhino lamentou os resultados passados, mas admitiu foco no que está por vir. “São cinco pontos importantes, que hoje fariam toda a diferença, mas não temos tempo para lamentar o que já se passou. Temos que trabalhar, ajustar o que precisa ser ajustado nos próximos jogos. Esse é o nosso foco: vencer.”

Sobre este confronto direto com o Novorizontino, Luiz Gustavo admitiu a importância de sair com os três pontos. “Temos a obrigação de entrar para vencer todos os jogos. A vitória tem um peso ainda maior. Sabemos da importância desse jogo para darmos sequência nos nossos objetivos do campeonato e vamos corrigir os detalhes que faltam para buscar os três pontos.”

Em suas redes sociais, o técnico Thiago Carpini desabafou e projetou a sequência. “Seguimos trabalhando fortemente, ajustando os detalhes para que possamos conquistar a vitória, pensando jogo a jogo, dentro do nosso planejamento para a competição.”