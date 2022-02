Boa notícia e cautela

Do Diário do Grande ABC



14/02/2022 | 23:59



Dados colhidos nas sete cidades do Grande ABC mostram que o número de casos de Covid-19 sofreu queda significativa desde que começaram a se consolidar as infecções pela nova variante do coronavírus, a ômicron. Do fim de janeiro até ontem, a região verificou diminuição de mais da metade no registro de pacientes com a doença. É sinal auspicioso. Embora não se deva, por isso, menosprezar o potencial da pandemia, trata-se de indicativo de que os municípios conseguiram impor barreiras eficazes à proliferação do micro-organismo antes que ele colocasse em xeque o sistema de atendimento – como, infelizmente, viu-se no auge da cepa original, ainda no primeiro semestre do ano passado.



Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que estava certa a maioria dos infectologistas que analisaram o comportamento do vírus, dizendo que a ômicron, se bem confrontada, não colapsaria as unidades de saúde – graças, ressalte-se a todo momento, ao sucesso absoluto das campanhas de vacinação em massa dos brasileiros. Decorridas algumas semanas depois dos registros pioneiros na região desta cepa, considerada mais contagiosa, internações e novos casos de Covid-19 caíram à metade nas cidades do Grande ABC. Do fim de janeiro até ontem, a região registrou queda de 44,9% no número de pacientes internados pela doença e diminuição de 54,7% nos novos casos.



A redução no número de casos não significa, todavia, que a população esteja livre para flexibilizar as medidas sanitárias de segurança, como a utilização obrigatória de máscara e o distanciamento físico. A pandemia ainda não foi vencida. Como alertou recentemente o virologista Paulo Brandão, da USP (Universidade de São Paulo), chamando o novo coronavírus pelo nome científico, “a Covid-19 vai se tornar uma doença menos frequente, mas o Sars-cov-2 nunca vai se extinguir”. Exatamente por isso, notícias positivas, como a publicada nesta edição do Diário, devem sim ser comemoradas com entusiasmo, mas sem deixar de lado toda a prudência e cautela necessárias. A vida agradece.