Porto de Santos em crescimento

Como o Porto de Santos não está localizado em região de águas profundas e o futuro dos mares será dos meganavios, que exigem grande calado, há quem preveja o definhamento do complexo portuário. Mas, por enquanto, o que se constata é que, apesar de tantos problemas que surgem, o porto não para de crescer e a SPA (Santos Port Authority), a autoridade portuária, trata de aprimorar suas operações, atraindo cada vez mais cargas.



Um desses problemas que se levantam é a falta regular de serviços de dragagem que se tem verificado e que levou a SPA a reduzir recentemente o calado em mais um berço de atracação. Desta vez, foi na margem esquerda, em Guarujá, em local destinado à movimentação de granéis sólidos. Trata-se do sexto berço a perder calado desde 6 de janeiro.



Obviamente, se novos berços apresentarem falta de profundidade, as operações do complexo poderão ficar comprometidas. E isso se dá porque há questão judicial entre a SPA e a empresa DTA Engenharia, responsável pelos serviços de dragagem. Dos 97 mil metros cúbicos que deveriam ter sido dragados, até agora só o foram 44,9 mil metros cúbicos.



Essa batalha judicial pode prejudicar ainda mais a movimentação no porto, pois a SPA e DTA não têm o mesmo entendimento sobre o prazo do contrato que firmaram. Com isso, a empresa holandesa Van Oord, vencedora da última licitação, não pode assumir o compromisso firmado com a SPA. Para a DTA, o contrato termina em abril de 2022, mas pode ser prorrogado até 2025. Já para a SPA o fim do contrato ocorreu em janeiro de 2020. Após decisões favoráveis para os dois lados, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou, em 17 de janeiro passado, a manutenção provisória do contrato entre SPA e DTA.



Enquanto a questão tramita morosamente nos escaninhos da Justiça, o que se espera é que a SPA trate de aperfeiçoar a infraestrutura do porto, especialmente para as operações de contêineres. Dos planos da SPA, também faz parte a ampliação da infraestrutura do terminal STS 53 para a movimentação de fertilizantes, já que, atualmente, por falta de capacidade instalada, a autoridade portuária não consegue atender, na totalidade, ao volume de fertilizantes produzido em sua área de influência.



Apesar desses problemas, o porto santista continua a funcionar a pleno vapor, como se dizia antigamente, sendo responsável pela movimentação de 27% do comércio exterior brasileiro. Tanto que, em 2021, bateu outra vez recorde de movimentação de cargas, atingindo 147 milhões de toneladas, 0,3% acima do verificado em 2020.



Liana Lourenço Martinelli é advogada e pós-graduada em gestão de negócios e comércio internacional.



Me dá asco quando vejo alguém escrevendo sobre fome no Nordeste (Transposição – 1, ontem). A fome está nos grandes centros. A maior parte do Nordeste é rica e precisa sim da transposição para plantar e não viver de migalhas de governos. Este Nordeste que vocês desenham e não conhecem não é mais o das décadas de 60, 70...

Está uma vergonha! Além de enfrentar muito congestionamento, tem também os arrastões, não se tem segurança (Anchieta e Imigrantes têm lentidão no sentido São Paulo). E, para piorar a situação, fecham a entrada que vai para a (Índio) Tibiriçá com desculpa de neblina, fazendo o motorista dar a volta pelo Rodoanel só para pagar pedágio.

Meus cumprimentos ao ilustrador andreense Luiz Carlos Fernandes, que trabalhou 39 anos neste Diário e está participando com 16 caricaturas na exposição Pilares 22, no Memorial da América Latina, em homenagem à Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos (Setecidades, ontem). Conforme informa a jornalista Thainá Lana, com título ‘Mostra de andreense é inaugurada no Memorial’, a exposição dos participantes da Semana de Arte Moderna foi inaugurada dia 13 e permanecerá até 31 de dezembro junto com as 16 caricaturas feitas por Fernandes dos artistas ligados ao movimento de 1922.

Primeiramente, concordo com o leitor Ilan Nóbrega que o nazismo deve ser rechaçado e sempre lembrado como crime político e ideológico cometido contra a sociedade mundial, especialmente contra a comunidade judaica (Nazismo e MBL, ontem). O nazismo foi atrocidade por si só, nenhuma ideologia deve ser supremacista e violar a vida, o mais importante dos direitos humanos a ser defendido. O nazismo, em seus campos de concentração, eliminou 6 milhões de vidas, o que jamais pode ser esquecido ou relativizado. Por toda história que conhecemos, o nazimo foi, é e sempre será crime, e como tal deve ser tratado. O deputado Kim Kataguiri se expressou mal, já assumiu o erro de expressão e reiterou enfaticamente que o nazismo deve ser considerado crime sim, e abolido de qualquer discussão política. Pelo histórico do deputado podemos concluir que ele sempre lutou contra regimes totalitários, supremacistas e ditatoriais. Posso lhe assegurar que o nazismo nunca foi defendido por nenhum integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), que se destacou sim na derrubada do desastroso governo petista, e se destaca na luta pelos valores do liberalismo (vida, liberdade e propriedade privada). Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento, e conte comigo e com o MBL para lutar contra qualquer regime criminoso e totalitário, seja ele nazista, comunista ou de qualquer natureza.

Por que ele não vai lá (Papa Francisco pede esforços de líderes mundiais para garantir a paz na Ucrânia)? Esse papa é o maior esquerdista que a Igreja Católica já teve. Rachou a Igreja no meio. Prega, faz e fala tudo ao contrário dos mandamentos de Cristo. Tem que ter peito para falar porque todos os membros da Igreja Católica sabem disso e fingem que está tudo bem.

É declaração direcionada para seu gado aplaudir e fazer aquele circo conhecido (Em entrevista, Bolsonaro cita dificuldades para renovar concessão da Globo). Como as pessoas ‘normais’ sabem, não depende da Presidência esse assunto de concessão. Quem decide é o Congresso.

Falou tanto que o Brasil iria virar uma Venezuela, que essa era a intenção dele. Ai de alguma TV da Venezuela falar a verdade do presidente. Ele é o (Nicolás) Maduro em versão bem piorada.

