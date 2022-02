Roger Machado é o novo técnico do Grêmio e substitui o demitido Vagner Mancini

14/02/2022 | 19:31



A diretoria do Grêmio agiu rápido e poucas horas depois de dispensar Vagner Mancini já anunciou o substituto. Ídolo do clube como jogador e técnico, Roger Machado está de volta a Porto Alegre.

O novo comandante assinou contrato até dezembro e terá a grande missão de "fazer o time jogar bola". Roger Machado retorna após seis anos. Ele foi o comandante do time em 2015 e 2016, quando saiu para o início da era Renato Portaluppi. Ele entregou o time nas semifinais Copa do Brasil.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense oficializa o nome de Roger Machado como novo treinador da equipe para a temporada de 2022. Roger chega ao Grêmio junto com Roberto Ribas e James Freitas como auxiliar; Paulo Paixão, como Coordenador de Preparação Física, e Jussan Anjolin como Analista de Desempenho", anunciou o clube.

O treinador, de 44 anos, estava sem clube desde 2021, quando dirigiu o Fluminense. No comando do Grêmio, foram 101 jogos, com 52 vitórias, 22 empates e 27 derrotas, um aproveitamento de 58,7%.

"Roger é um conhecido nosso desde 1994. Trabalhou comigo e com Sérginho (Vasques). Conhece o clube. Conhece a aldeia. Conhece o momento que o clube vive. É a pessoa indicadíssima para ocupar o cargo", afirmou Dênis Abrão, vice-presidente de futebol, à rádio Grenal.

O dirigente ainda aposta que o grupo se dará bem com o novo comandante e revelou clima de tristeza com a saída de Mancini. "A conversa com o Roger foi muito boa. Não tem mudanças de contratações. O nosso grupo é misto, jogadores jovens e experientes. Eles (grupo de jogadores) acataram como todos nós, com tristeza, a saída de Vagner Mancini."

Abrão revelou que não queria mudanças no comando, mas admitiu queda de Mancini. Disse ainda ter feito um grande amigo e revelou brincadeira na despedida do antigo comandante. "Foi uma despedida muito bacana, um pouco triste, mas logo em seguida ele já brincou dizendo que 'ia para o Real Madrid'. Em seguida ele vai, ele merece, se Deus quiser."