Técnico interino do São Caetano, Axel sofre queimaduras em acidente doméstico

Dérek Bittencourt



14/02/2022 | 18:34



O técnico interino do São Caetano, Axel, e seu auxiliar, Marquinhos Pitbull, sofreram um acidente doméstico neste domingo, 14, em Santos, onde o comandante azulino reside. De acordo com informações do clube, ambos sofreram queimaduras "com moderada gravidade", bem como o filho do treinador, Daniel, que é jogador das categorias de base do Azulão, que está hospitalizado em unidade de saúde da cidade da Baixada Santista.

Ainda segundo o São Caetano, apesar da situação, Axel - que está à frente da equipe desde a terceira rodada - e Pitbull comandaram normalmente o time nos treinos desta segunda-feira, em preparação ao jogo desta quarta, contra o Oeste, em Barueri, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, no qual vem de triunfo por 3 a 2 sobre o Taubaté, na véspera do acidente.



"Ambos seguem com cuidados específicos, porém realizaram as atividades previstas para hoje e amanhã (terça-feira) irão comandar normalmente o treinamento final visando a partida de quarta diante do Oeste em Barueri. Pedimos a todos que torçam e orem pela pronta recuperação dos três", disse, em nota, o São Caetano.