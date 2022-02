Fagner volta aos treinos no Corinthians e diz que dores foram apenas um susto

14/02/2022 | 17:50



O Corinthians terá o lateral-direito Fagner diante do São Bernardo, quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. O jogador deixou o campo contra o Mirassol acusando dores musculares na perna, sob suspeita de problema mais sério, mas retornou aos trabalhos nesta segunda-feira e garantiu que tudo não passou de um grande susto.

"Foi só um aviso, a gente acaba tendo uma certa noção de cuidados. Foi mais uma precaução de um dolorido que eu tive na perna e achei melhor sair para evitar qualquer tipo de problema", afirmou o jogador.

Depois da saída de Fagner diante do Mirassol, o Corinthians passou enorme sufoco com o deslocamento de Du Queiroz para a lateral e a entrada de Cantillo como primeiro volante. Com menos poder de marcação com o colombiano, a equipe viu o time do interior criar muitas chances e a substituição ainda gerou polêmicas.

Com um lateral-direito de origem no banco naquele dia, o pouco utilizado João Pedro, o interino Fernando Lázaro optou por deslocar Du Queiroz, que estava bem na frente da zaga e acabou questionado. A alegação é que pensava em usar Cantillo na partida para "melhorar o passe." Deu sorte pelo fato de o empate não ter saído.

Fagner não foi a campo na reapresentação do elenco, neste domingo. Fez trabalho específico na academia. Nesta segunda, contudo, trabalhou sem problemas ao lado dos companheiros e já fez prognóstico de um grande embate com o time do ABC, dono da melhor campanha no estadual, com 11 pontos - o Corinthians soma 10.

"Graças a Deus não foi nada e já pude treinar hoje. Estou muito feliz, agora é continuar se preparando bem para fazer um grande jogo na quarta-feira", enfatizou. Para a partida, é possível que Willian ganhe nova chance entre os titulares. O meia vem trabalhando forte para resgatar o bom preparo físico, prejudicado por causa da covid-19.