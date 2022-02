Vai viajar sozinho? Confira 8 dicas essenciais

Redação

Do Rota de Férias



14/02/2022 | 16:55



Após meses de restrições por conta da pandemia de covid-19, muitas pessoas decidiram retomar seus roteiros turísticos pelo mundo. De acordo com um levantamento da Booking.com, viajar sozinho é uma tendência que vem ganhando força.

Antes da pandemia, pesquisas realizadas pelo site indicavam que apenas 25% dos viajantes brasileiros planejavam viajar sozinhos. Agora, o número saltou para 39%.

8 dicas para viajar sozinho

De olho nessa tendência, a Booking.com reuniu dicas e informações para ajudar viajantes solo. A empresa selecionou destinos com base em recomendações feitas por usuários na plataforma, levando em conta fatores essenciais para quem viaja sozinho, como bom transporte público e moradores locais simpáticos.

1. Prove a culinária local

Para 86% dos viajantes brasileiros, a culinária local é um fator importante na hora de escolher um destino. Quem não quiser se arriscar demais e comer sem companhia em um restaurante pode optar pela comida de rua – uma forma de provar diversas guloseimas locais em um ambiente mais descontraído. As ruas de Bangkok, na Tailândia, por exemplo, estão repletas de mercados gastronômicos e ambulantes. Ali, é possível provar iguarias como a salada de mamão picante ou o famoso pad thai.

Dica útil: independentemente do destino escolhido, é importante pesquisar a culinária local antes de viajar. Assim, dá para planejar o cronograma gastronômico e ter uma ideia de quais lugares são realmente imperdíveis, desde barracas de comida de rua até restaurantes requintados.

2. Faça escolhas diferentes

Viajar sem companhia significa que não haverá discussões nem acordos na hora de escolher onde ir e o que fazer. Então, uma boa pedida é fazer um caminho que saia do óbvio. Pouco mais da metade (56%) dos viajantes brasileiros procuram experiências mais rurais e alternativas. Esses destinos menos visados proporcionam a oportunidade de conhecer outras pessoas com a mesma mentalidade, em busca de experiências semelhantes. Por isso, Chajari, na Argentina, entra no topo da lista. Esse tesouro escondido no nordeste de Entre Ríos é muito recomendado por viajantes da Booking.com, já que tem pessoas hospitaleiras que podem dar dicas sobre a região. Ali, os visitantes conseguem vivenciar a Argentina rural e até se hospedar em um hotel-fazenda.

Dica útil: vale a pena perguntar para o anfitrião ou proprietário da acomodação quais são as atividades ou locais imperdíveis. Pode parecer óbvio, mas as dicas dos moradores locais ajudam a encontrar os tesouros escondidos que o destino oferece.

3. Procure opções urbanas para quem viaja solo

Nem todas as viagens solo precisam terminar no cume de uma montanha. Um breve passeio por uma cidade pode ser igualmente gratificante, além de uma ótima oportunidade para aproveitar o agito de um novo destino e conhecer uma metrópole. Porto, em Portugal, por exemplo, é um destino perfeito para quem quer se aventurar a sós. A segunda maior cidade do país é uma central de cultura e entretenimento. Além disso, é famosa pela produção do vinho do Porto. Ali, é fácil encontrar pessoas simpáticas e fazer novas amizades durante passeios às margens do Douro ou pelo centro histórico.

Dica útil: conhecer a cidade a pé é uma boa pedida para se orientar melhor e vivenciar o local. Em muitos destinos, é possível participar de um passeio guiado a pé para ver todas as facetas da do local enquanto aprende mais sobre a história e cultura.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

4. Faça compras

Viajar sozinho é a oportunidade ideal para curtir passatempos e hobbies. 74% dos viajantes brasileiros querem escolher um destino com base na possibilidade de fazer boas compras. Nova York, por exemplo, é conhecida por ser uma das capitais da moda do mundo, além de ser um destino muito recomendado por viajantes da Booking.com para fazer compras. Em Manhattan, há lojas famosas, pop-up stores e sample sales para descobrir novas marcas e tendências

Dica útil: é muito importante saber escolher a época certa para viajar. Para aproveitar a temporada de promoções (ou evitá-la), a dica é pesquisar muito bem os calendários comerciais do destino antes de fazer uma reserva.

5. Não se esqueça dos mimos

Uma viagem solo pode ser ótima para se colocar em primeiro lugar, relaxar e descontrair. Se a ideia é passar o dia todo na praia lendo ou fazer uma caminhada sem pressa para curtir a brisa do mar, que assim seja! Sydney, na Austrália, tem praias de areia branca e restaurantes à beira mar. Não à toa, o destino é um dos mais recomendados na Booking.com. No quesito acomodação, é possível se presentear com uma sessão de mimos nos luxuosos hotéis com spa da cidade.

Dica útil: pesquise sempre o tipo de praia do destino. Quem ama pisar na areia macia, por exemplo, pode evitar os locais com cascalhos.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

6. Faça uma atividade inesquecível

Aventure-se e faça algo fora da rotina para criar lembranças inesquecíveis. Reykjavik, na Islândia, atrai viajantes do mundo todo que querem vivenciar momentos incríveis, como ver a aurora boreal ou observar baleias. Ali, não faltam opções para uma viagem solo!

Dica útil: tire muitas fotos, mesmo que seja dos menores detalhes. Dessa forma, é possível rever as imagens e lembrar da experiência em determinado destino. Levar um bastão de selfie para conseguir achar o ângulo certo para sair nas fotos também é uma boa pedida.

7. Viaje com tranquilidade

Vivenciar um destino não tem só a ver com os lugares e a gastronomia. Vale a pena explorar os detalhes de cada destino. Em Tóquio, no Japão, por exemplo, o transporte público é moderno e leva os viajantes aos principais pontos turísticos. Além disso, é uma opção confortável e econômica para quem viaja sem companhia.

Dica útil: salve mapas que funcionem offline. Assim, é possível passear pelo destino tranquilamente, mesmo que o celular esteja sem sinal ou internet.

8. Escolha a acomodação certa

Conforto é essencial para viajar sozinho. Por isso, é importante escolher a acomodação certa para ser um lar temporário longe de casa. É importante pensar nos recursos necessários para se conectar às pessoas que estão longe, como internet grátis, que é a comodidade mais importante para 80% dos viajantes brasileiros. Outra dica é procurar propriedades que ganharam o prêmio Traveller Review Awards da Booking.com.

Dica útil: Procura avaliações escritas por hóspedes reais. Viajantes individuais também podem aproveitar vários filtros de pesquisa para achar uma acomodação que atenda às suas preferências.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece algumas dicas para viajar sozinho, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.