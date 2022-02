Quer trocar de aparelho? Magalu paga até R$ 1.500 em celulares usados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/02/2022 | 16:55



A partir de hoje (14), o Magalu reedita a campanha Smartphoniza Brasil, que aceita celulares usados como parte do pagamento de um dispositivo novo. A avaliação e troca de aparelho serão feitas nas lojas físicas da companhia, espalhadas por mais de 1.400 endereços por todo o País. Só serão aceitos modelos com tecnologia 4G ou 5G.

Para trocar de aparelho não é preciso levar carregador, nota fiscal ou acessórios. O celular pode estar com a tela arranhada, quebrada ou com danos físicos, mas é necessário que ele funcione. A partir de uma análise realizada na loja, o cliente saberá, no ato da compra, quanto o seu smartphone antigo valerá.

É importante destacar que esses dispositivos serão avaliados, consertados e disponibilizados por valores menores pela empresa TrocaFone. Os itens que não puderem ser aproveitados terão o descarte correto.

Entre os modelos disponíveis na promoção da Magalu está o Samsung A32 de 128 GB, que tem preço sugerido de R$ 1.799. Aqui, o celular usado do cliente pode valer até R$ 1.500 de desconto, fazendo com que o novo saia por R$ 299. Outros modelos para quem quer trocar de aparelho são: Samsung Galaxy S20 FE de 128 GB (R$ 2.799) e Samsung Galaxy S21 de 128 GB (R$ 4.499).