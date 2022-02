Obituário - 15 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/02/2022 | 05:52



SANTO ANDRÉ

Ida Bodelão Zocante, 94. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

João Danton Marques, 91. Natural de Água Quente (Bahia). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastiana Montoro de Souza, 86. Natural do Espirito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemary Glinternick Bitelli, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo Lopes de Oliveira, 83. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Ribamar de Souza, 80. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Lubrificador de máquina. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Angelo Filho, 79. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Tamashiro, 78. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Tarasiuk, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juraci Falcão da Silva, 72. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no Jardim Santo Andé, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelaide Alves Moura, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Diadema. Dia 11. Memorial Planalto.

Waldir Alfonso, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rogério Alves do Nascimento, 55. Natural de Santo André. Residia nos Altos de Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Fiscal de loja. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Assumpta Feltrin Calisto, 101. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Idelidia Cassiao de Santana, 91. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Olinta Pereira dos Santos, 90. Natural de Padre Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Joaquim Cunha, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Santana de Araujo, 89. Natural de Alto Santo (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Elena Rodrigues de Araujo, 78. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Mateus Suster, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Cruzelina Marquiades de Sousa, 72. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Mônica Maier, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Iramar Gomes Timóteo, 63. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Marcos Amaral Carvalho, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Cantinho do Céu, em São Paulo, Capital. Dia 11. Jardim da Colina.

Mauro Borges, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Carlos de Souza Geraldo, 45. Natural de Boa Esperança (Paraná). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Danielle Holanda Pereira, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Rubens de Freitas Junior, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Larissa Antunes Vieira, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Alexandre Fernandes Silva, 77. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Arnaldo Henrique Dias, 73. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Ilzete Coqueiro Matos, 69. Natural de Aracatu (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Mario do Amaral, 66. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Antonio Donizetti de Faria, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Ricardo Luiz Ferreira, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Edilene Cristina Napolitano, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Luciano Silva Barbosa, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Igor Pereira, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Antonio de Alencar, 87. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Mauá. Dia 11, em Diadema. Parque do Grande ABC.

Katuzo Ogata, 77. Natural de Álvares Florence (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.